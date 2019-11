Interventi urgenti di Publiacqua in via Pisana e via Bolognese

Oggi pomeriggio sono iniziati due interventi urgenti di Publiacqua su due importanti direttrici del traffico cittadino. Si tratta di via Pisana che è stata chiusa all'altezza del numero civico 192 e via Bolognese altezza numero civico 105. Per quanto riguarda via Pisana la circolazione al momento è deviata su via Bronzino all'altezza di via Monticelli per poi rientrare su via Pisana da via Giovanni della Casa con appesantimenti della circolazione. Stanotte sarà cambiato anche il senso di marcia di via Maitani per favorire il rientro da via Bronzino in via Pisana. I lavori dovrebbero proseguire per l'intera giornata di domani. In via Bolognese attualmente è ancora in vigore il doppio senso di marcia ma domani mattina sarà istituito il senso unico alternato con la presenza delle pattuglie della Polizia Municipale. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e ai provvedimenti e a utilizzare viabilità alternative.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

