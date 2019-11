Giovani Lapi Group, donazione all'asilo De Amicis di Santa Croce

All’interno di una settimana ricca di eventi il 13 novembre il mondo celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza. Essere gentili, è uno stile di vita, ormai non più “di moda” che prevede un comportamento che permetta di mettere al centro la cura e l’attenzione per gli altri, oltre che per sé stessi.

In quest’ occasione Il Comitato Progetto Giovani Lapi Group ha organizzato una raccolta di giocattoli che ha coinvolto tutti i dipendenti di ogni azienda del Gruppo Lapi, i quali hanno prontamente donato 20 scatole di giocattoli in buono stato e 1 biliardino, che sono stati consegnati alla Scuola dell’Infanzia “De Amicis” di Santa Croce sull’Arno.

Questa struttura, oltre ad occuparsi di bambini dai 3 ai 5 anni, organizza anche un servizio di dopo scuola, accogliendo nelle sue aule bambini fino ai 10 anni d’età. Inoltre come Lapi Group dal 2017 siamo legati a questa struttura in qualità di soci sostenitori fino al 2021

