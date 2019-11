Il livornese Gianmarco Bollaro vince il titolo mondiale di Mister Universo

È tarda notte in Italia, dall'altra parte del mondo, ad Acapulco, in Messico, la squadra Sportiva Team Commando di Miki Rutili c'entra un impresa titanica, vince due titoli mondiali di Mr. Universe con entrambi gli atleti schierati, il bolognese Nathan Lelli nella categoria Man Physique Muscolar ed il livornese Gianmarco Bollaro nella carriera Man Physique Classic.

Bollaro, con voce traballante: "Questa vittoria e dedicata alla mia città, a Livorno, al Sindaco e l'assessore allo sport, in cuor mio sapevo che avevo una buona condizione per entrare in una top 10, ma mai e poi mai avrei pensato di vincere! Miki Rutili è soprannominato il Manager dei Campioni, ora capisco perchè e perchè ha deciso di credere in me, è soprattutto merito suo se sono qui".

Team Commando annuncia anche la realizzazione di un grande documentario sull'impresa di Bollaro: "Al nostro fianco abbiamo un'eccellenza nel mondo del cinema, il regista Matteo Salpini che ha filmato tutta l'esperienza e realizzerà un grandissimo documentario che con tutta probabilità verrà rilasciato da una delle più importanti piattaforme streaming, intanto parte dell'impresa la vivremo sul canale YouTube che ci ha reso popolari con 50.000.000 di visualizzazioni, Team Commando, con un docu-video. Bollaro vuole riaffermarsi il 1° dicembre in Portogallo con l'ultimo titolo in palio dell'anno, quello continentale. È un impresa storica.

Fonte: Ufficio stampa

