Maurizio Martina al Pozzale spiega il cambio di statuto del Pd

Maurizio Martina, coordinatore della commissione nazionale per la riforma dello Statuto del Pd, che cambia dopo 12 anni, sarà domani, giovedì 14 novembre, dalle 19.00 alla casa del popolo del Pozzale a Empoli. Prima della discussione ci sarà un giro pizza (alle 19.00), gli interventi cominceranno dalle 20.00.

"A dodici anni dalla nascita del Pd, la nostra ambizione è quella di vincere una nuova sfida di partecipazione e radicamento. Quello che stiamo cercando di fare con il nuovo Statuto è disegnare gli strumenti di un nuovo Pd come grande partito di persone, alternativo ai partiti personali. Una riforma radicale. Bisogna cambiare la politica costruendo una nuova prossimità territoriale, sociale, digitale. E quindi, circoli online, punti-pd sui luoghi di lavoro, di studio, una nostra piattaforma deliberativa online. Non però come la piattaforma Rousseau. Perché prima che a votare, servirà alla discussione e al confronto".

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 335 8130253.

Tra le novità più importanti della riforma: l’elezione del segretario diventa un ballottaggio alle primarie, una piattaforma deliberativa online, una riorganizzazione del partito che valorizzi i territori e i suoi esponenti e l'assemblea dei sindaci. Metà dell'assemblea nazionale sarà composta da esponenti dei territori e il segretario non sarà automaticamente il candidato premier.

Domenica 17 novembre l’assemblea nazionale darà il via libera definitivo alle nuove regole che puntano a rilanciare il Pd.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

