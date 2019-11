Mondiali a Belgrado, presente l'Asd Team Karate Nava di Castelfranco

Nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, all’aeroporto di Bologna, inizia una nuova avventura per tre atleti dell’A.S.D. Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto. Elia Mosciello, Lorenzo Baccelli e Antonio Ambrosini partiranno per la Serbia insieme al loro maestro Eduardo Nava per partecipare al Campionato del Mondo WKC 2019 che si terrà a Belgrado dal 15 al 17 novembre.

Gli atleti (rispettivamente di 16, 15 e 14 anni) sono pronti ad affrontare una competizione internazionale che li vedrà gareggiare contro ragazzi provenienti da altre 15 nazioni.

I giovani italiani a partecipare sono 60, su un totale di 752 iscritti nelle varie categorie.

“Ci saranno atleti molto competitivi che combattono in modo molto agguerrito – ha raccontato Eduardo Nava - . Noi andiamo per vincere e daremo tutto. Prima dobbiamo lottare al massimo delle nostre possibilità e poi faremo i conti. È questo il nostro modo di affrontare le sfide”.

Nel gruppo della società sportiva castelfranchese faceva parte anche un quarto atleta, Giammarco Buralli che purtroppo non potrà partire insieme ai suoi compagni a causa di un brutto infortunio ad una spalla.

“Auguriamo a Giammarco una pronta guarigione. Sappiamo che avrebbe fatto di tutto per partire insieme a noi ma purtroppo ha avuto sfortuna e l’infortunio lo tratterrà a casa”.

“Facciamo un grosso in bocca al lupo al team Nava per l’importante gara che l’aspetta – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e il vicesindaco e assessore allo Sport, Federico Grossi - . È motivo di orgoglio vedere una realtà del nostro territorio rappresentare l’Italia ai campionati del mondo. Continueremo a sostenere lo sport con convinzione, perché è un’occasione di crescita per i nostri ragazzi e quindi un investimento per il futuro”.

Questa non è la prima volta che l’A.S.D. Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto raggiunge grandi traguardi. “Siamo l’unica società della nostra zona che fa gare a livello internazionale – spiega Nava – e facciamo sempre del nostro meglio. Abbiamo avuto recentemente un ragazzo che ha partecipato agli europei. Nel 2007 siamo stati campioni d’Italia e abbiamo parecchi altri titoli”.

La scuola di karate, coordinata dal maestro Eduardo Nava, ha più di 100 allievi di karate, di ogni età: dai bambini di 4 anni che iniziano con il “gioco sport”, a quelli di 6 anni che partono con l’inserimento alla disciplina. La forza del Team Nava si basa su un’esperienza di oltre 40 anni: una passione portata avanti con trasparenza ed equilibrio.

“Per fare karate non bisogna essere violenti – ricorda Nava - . Se vuoi essere uno sportivo devi seguire delle regole. La disciplina è la cosa principale”.

Oltre al karate, la stessa associazione sportiva tiene anche di corsi di zumba, kick boxing e difesa personale.

Le sfide per il karate castelfranchese non si esauriscono certo in Serbia, altri grandi eventi sono in già in programmazione: a maggio ci sarà il Campionato Italiano Karate Conegliano (Treviso) e a marzo sarà organizzato proprio a Castelfranco un campionato inter-regionale.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

