Morte Emanuele Scieri, la corte d'appello militare riapre le indagini

Ieri mattina è stato notificato per Alessandro Panella, 40enne di Cerveteri, la responsabilità per il reato di violenze ad inferiore mediante omicidio in concorso, legato alla morte del parà Emanuele Scieri, avvenuto il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. La notizia trova spazio sulle colonne del quotidiano 'La Nazione'. La corte d'appello militare di Roma ha riaperto il caso ormai ventennale dopo che anche il Parlamento si mosse con una Commissione parlamentare di inchiesta.

