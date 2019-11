Olea, forum sull'olio Evo di Montespertoli: il programma

OLEA Project nasce da un'idea dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con la ProLoco di Montespertoli e Slow Food Empolese Valdelsa.

Appena conclusa la Conferenza Stampa in Consiglio Regionale della Toscana con la presenza di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio e Enrico Sostegni, Consigliere Regionale.

Il forum si svolgerà a Montespertoli in Piazza Machiavelli da giovedì 21 a domenica 24 Novembre e darà inizio a OLEA Projet, un filone di eventi che hanno l'ambizione di abbracciare e promuovere i numerosi aspetti legati all'olio e al nostro territorio.

Olea, primo forum sull'olio extravergine di oliva di Montespertoli avrà al centro l'attenzione della produzione dell'olio EVO delle aziende agricole locali, la formazione, con incontri tecnici dei professionisti del settore e la promozione del territorio e dei suoi prodotti d'eccellenza in collaborazione con Slow Food, l'Associazione Produttori Colline Toscane e la Federazione delle Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana con la strada dell'Olio e del Vino Montalbano - Le Colline di Leonardo - e la strada dell'Olio Borghi e Castelli della Valdinievole.

Durante i quattro giorni di OLEA si terrà anche il classico appuntamento con OlioNostro che coinvolge le scuole e aiuta i bambini Saharawi. Numerosi saranno anche gli eventi collaterali in occasione della Festa Nazionale degli Alberi del 21 novembre.

Elevata la partecipazione delle aziende agricole e dei ristoranti del territorio e tante le iniziative a cura del Comitato Festa degli alberi, del Circolo Fotografico FermoImmagine, del Comitato Genitori, del Comitato di Solidarietà per il popolo Saharawi e dello SPI.

"OLEA è frutto di un lavoro di squadra tra Amministrazione Comunale e Proloco - dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini - Per noi è fondamentale attivare un percorso di qualità legato alla filiera dell'olio e farlo in sinergia con associazioni aggiunge ulteriore valore. L'appuntamento con OLEA sarà anche una festa paesana dove cittadini e visitatori potranno incontrare i produttori e assaggiare cibi in cui l'olio sarà protagonista."

"OLEA rappresenta il primo passo verso l'idea di marketing territoriale - aggiunge Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura e al Turismo - Siamo felici di aver ricevuto tante adesioni da parte delle aziende agricole e dei ristoranti e crediamo veramente che l'unico modo per valorizzare il nostro territorio sia quello di fare squadra."

Il programma prevede:

Giovedì 21 novembre

5° Festa Nazionale degli Alberi

Ore 10 - 12: attività nel Capoluogo a cura del Comitato Festa degli Alberi con i ragazzi delle classi prime e quinte elementari e delle prime

medie del Comune di Montespertoli.

Venerdì 22 novembre

PADIGLIONE OLEA

Gli stand saranno aperti dalle 18 alle 21

Ore 18: Inaugurazione di OLEA Project

Primo forum sull'olio extravergine di oliva di Montespertoli.

Presentazione della Scuola permanente sull’olivicoltura.

SPAZIO LECCINO

Ore 19,30: Apericena a cura della Pro Loco con i “piatti della festa” realizzati dai ristoranti di Montespertoli. Costo 15 euro.

Per info e prenotazioni chiamare 339 2524329

Sabato 23 novembre

PADIGLIONE OLEA

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20

Ore 11: Degustazione a cura del prof. Alessandro Parenti dell’Università di Firenze, capo panel delle Commissioni ufficiali ANAPOO,

riservata ai produttori di olio "Gli oli extravergini di oliva italiani: assaggio e comprensione di un patrimonio poco conosciuto"

SPAZIO LECCINO

Ore 12: Pranzo letterario “Liscio come l’olio” (?).

Per info e prenotazioni chiamare 339 2524329

PADIGLIONE OLEA

Ore 16-18: Corso di degustazione (durata 30

minuti) dell’olio aperto a tutta la cittadinanza a cura delle dott.sse Carlotta Breschi e Ottavia Parenti degustatrici ufficiali ANAPOO “L'olio extravergine d'oliva è un alimento, e non solo un condimento! Assaggiamo!"

La degustazione presso un contributo di 3€.

Prenotazione necessaria a: info@oleaproject.it

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE LE CORTI

Ore 16,30: Inaugurazione della mostra “Piccoli ambasciatori di pace crescono”. Il ricavato della vendita dell’olio della raccolta dei bambini andrà in favore del popolo Saharawi. Mostra delle etichette realizzate dai ragazzi delle scuole medie. A seguire merenda pane e olio a cura del Comitato Genitori Scuole Montespertoli.

Domenica 24 novembre

PADIGLIONE OLEA

Gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20 Ore 10,30: Presentazione della Guida agli extravergini 2019 – Slow Food Editore.

A cura di Enrico Roccato, fiduciario Slow Food Empolese Valdelsa.

Saranno presenti i produttori di Montespertoli inseriti nella guida che hanno ricevuto il Premio Grande Olio di Slow Food 2019.

Ore 11,30: Presentazione a cura di Federazione Strade del Vino, dell’ Olio e

dei Sapori di Toscana, Relatori: Pier Paolo Lorieri e Marco Bessi.

“Strade di Toscana: Buone pratiche e Turismo Enogastronomici. Valorizzazione e promozione del territorio e dei suoi prodotti”

SPAZIO LECCINO

Ore 12: street food a cura dell’Associazione Produttori delle Colline Toscane.

Per info e prenotazioni 347 6911286

PADIGLIONE OLEA

Ore 16-18: Corso di degustazione (durata 30 minuti) dell’olio aperto a tutta la cittadinanza a cura delle dott.sse Carlotta Breschi e Ottavia Parenti degustatrici ufficiali ANAPOO

“L'olio extravergine d'oliva è un alimento, e non solo un condimento! Assaggiamo!"

La degustazione prevede un contributo di 3€.

Prenotazione necessaria a:

info@oleaproject.it

TAVOLA CON OLEA

Nei giorni di OLEA i ristoranti faranno un menù della festa che valorizzi il prodotto principe, l’olio extravergine di oliva dei produttori di Montespertoli.

Durante l’apertura dello stand sarà possibile:

Assaggiare e acquistare l’olio dei produttori locali presenti all’evento.

Degustare piatti tipici locali a cura della Pro Loco Montespertoli.

Acquistare prodotti locali dell’Associazione

Produttori Colline Toscane.

Acquistare i libri di Slow Food legati al nostro

territorio, all’olio, al cibo e all’ambiente.

