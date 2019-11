Operaio colpito da scossa elettrica all'Hitachi Rail di Pistoia

Incidente sul lavoro Al reparto collaudo dello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia c'è stato un incidente sul lavoro, a darne notizia, la Fiom Cgil.

Un lavoratore è rimasto ustionato da una scarica elettrica partita da un connettore difettoso alimentato a 380 V, mentre cercava guasti su un convoglio destinato al Regno Unito.

Incidente avvenuto giovedì scorso di cui i sindacati danno notizia solo oggi, a seguito della riunione avvenuta ieri in fabbrica tra lavoratori, rappresentanti sindacali e della sicurezza. La Fiom Cgil spiega che "il lavoratore, prontamente soccorso, ha riportato ustioni di secondo grado ad una mano e aun braccio, giudicate guaribili in 15 giorni".

Al termine della riunione lavoratori e sindacati hanno presentato due richieste all'azienda: "Chiarire le modalità dell'incidente e prendere i provvedimenti necessari per evitare che fatti del genere si ripetano in futuro; risolvere la situazione di affollamento e sovrapposizione dovuta alle lavorazioni non attinenti al collaudo ma comunque effettuate nel reparto, che sembra essere diventato un prolungamento della linee di montaggio dei veicoli".

L'Uglm, non presente alla riunione, in una nota punta il dito sui ritmi di lavoro "sempre più frenetici" e "condizioni non sempre ottimali per un sereno svolgimento delle attività lavorative".

