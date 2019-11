Pacchetto scuola in pagamento nel comune di Ponsacco

Il Comune di Ponsacco informa che è in pagamento il contributo del Pacchetto Scuola 2019/2020. Gli studenti beneficiari sono circa 200 e il contributo ammonta a € 300 ciascuno.

Soddisfatta l’Assessore alla Pubblica Istruzione che commenta: “Si tratta di un contributo importante per tante famiglie, che va a coprire una buona parte delle spese che occorre affrontare sia per l’inizio dell’anno scolastico, sia per il suo proseguimento”. Il contributo infatti può essere impiegato anche per sostenere le spese dell’abbonamento al trasporto pubblico e per l’acquisto di materiale di cancelleria oltre che librario.

“Come Amministrazione Comunale - prosegue Stefania Macchi - la scuola e le politiche socio-educative hanno sempre rivestito un’importanza primaria nella nostra agenda, tanto che le risorse stanziate in questi ambiti assorbono una cospicua percentuale del nostro bilancio comunale”.

A breve sarà affidato il servizio di trasporto scolastico la cui gara è in fase di ultimazione e il cui costo resterà invariato rispetto al passato. Su questo servizio un obiettivo importante dell’Amministrazione è quello di razionalizzare i percorsi anche attraverso l’introduzione del Pedibus per coloro che abitano nel centro cittadino e possono raggiungere le scuole a piedi. L’altro intervento in corso è l’installazione della palinatura alle fermate per garantire maggiore sicurezza agli studenti sia durante la salita che durante la discesa.

“A questo proposito – conclude l’Assessore Macchi - Voglio rivolgere un plauso e un ringraziamento sincero all’Associazione Auser e all’Associazione Polizia di Stato per il loro fondamentale supporto nell’assistenza ai servizi scolastici come il pre-dopo scuola, l’accompagnamento sugli scuolabus e la gestione dell’entrata e l’uscita dalle scuole: posso testimoniare che la loro presenza è molto apprezzata dalle famiglie e dalle insegnanti”.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

