Nuovo parcheggio Mercato delle Cure: accolte le richieste di Confesercenti e del CCN

Accolte le richieste di Confesercenti e del centro commerciale naturale "Le Cure”, il nuovo parcheggio ex acquedotto sarà al servizio del mercato e dei commercianti con queste caratteristiche: 58 posteggi in totale, a rotazione dalle ore 7 alle 20, con tariffa di 50 centesimi la prima ora e 2 euro le ore seguenti; 10 posteggi riservati per gli ambulanti settore alimentare dalle ore 6 alle 14.

Questa la notizia comunicata oggi pomeriggio dagli Assessori Federico Gianassi e Stefano Giorgetti, nell'ambito di uno degli incontri programmati in merito al ritorno del mercato sulla piazza dopo i lavori di riqualificazione.

"Aspettiamo l'ufficialità e quindi le delibere conseguenti, - commenta Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze "ma certo con la conferma di questo dispositivo avremo un piano sosta disegnato finalmente sulle esigenze anche del commercio della piazza".

“Una bella notizia per gli operatori e frequentatori - conclude Cannamela - di una delle aree commercialmente più appetibili della città”.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti

