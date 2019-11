PD, Rossi: "Popolo di sinistra non si fa fregare due volte da Renzi"

“Faremo al PD ciò che Macron ha fatto ai socialisti francesi” dice Matteo Renzi; cioè li ha ridotti al lumicino.

Ora, noi sapevamo che Renzi non è mai stato di sinistra, ma viene spontaneo chiedersi cosa gli abbia mai fatto di tanto negativo la sinistra, giacché con i voti di molti comunisti ha fatto prima il sindaco di Firenze poi il segretario del partito e quindi il premier.

Conforta il fatto che ormai è ben conosciuto dal popolo di sinistra e che per una volta può accadere di essere fregati ma non per due".

Lo ha scritto su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

Fonte: Enrico Rossi - Ufficio Stampa

