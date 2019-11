A Pisa incontro sul futuro delle agenzie di comunicazione

Oggi più che mai le Agenzie di Comunicazione occupano una posizione centrale nelle strategie di ogni azienda strutturata. È quindi necessario un aggiornamento costante sulle tematiche più strettamente legate alla nostra professione. Per questo Confesercenti ha organizzato un incontro dedicato a questo importante e delicato settore, dal titolo “L'agenzia di comunicazione tra digital marketing e credito, come mantenere la giusta rotta”. L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 10.30 presso I Cappuccini a Pisa in via dei Cappuccini. Ad aprire i lavori il presidente di Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti; a seguire Nevio Ronconi Presidente Nazionale Federpubblicità, Riccardo Rossi della direzione commerciale Italia Comfidi sul tema “Il sistema Confesercenti ed altre opportunità", Rocco Scarinci di Federpubblicità Toscana con il tema "Dare il giusto valore alla nostra professionalità". A chiusura degli interventi l’ospite d’onore Raffaele Gaito, imprenditore digitale, blogger, public speaker e autore, affianca aziende, startup e professionisti nella loro strategia con la metodologia Growth Hacking “per far capire 3 cose - si legge nella presentazione del suo blog -: prodotto e marketing non sono due cose separate; nel business bisogna fidarsi solo dei dati; la cosa più importante è parlare con i propri clienti”. L’incontro sarà poi chiuso da Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, vice presidente vicario nazionale e presidente di Italia Comfidi

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

