Pompeo Martino presenta il suo libro alla biblioteca di Empoli

Tornano gli appuntamenti con gli autori e le autrici a “Km zero” della rassegna denominata “Empoli che scrive”, promossa dalla biblioteca comunale Renato Fucini. Ancora una volta, come obiettivo degli appuntamenti, sarà data voce a una produzione editoriale di ‘casa nostra’. Si comincia venerdì 15 novembre 2019, alle 21, con il primo incontro che si terrà in una delle zone più accoglienti e informali della biblioteca comunale: la cosiddetta area del “loggiato coperto”, la porzione di balconata chiusa con le vetrate che ospita una parte della collezione della biblioteca e i tavoli di studio.

Ospite della rassegna lo scrittore Pompeo Martino che presenterà il suo libro intitolato ‘Il primo idiota che passa’. Una raccolta di racconti pieni di ironia, con personaggi curiosi e finali inaspettati.

Dialogherà con lo scrittore Anna Dimaggio. L’ingresso è libero.

IL LIBRO – Sono racconti ed esercizi di stile, piccole storie che si aprono e si chiudono nel giro di una pagina o poco più, come se il lettore spiasse uno squarcio di vita di un avventore di un bar che non ha mai conosciuto.

Un libro pieno di ironia, personaggi curiosi e finali inaspettati, adatto ai lettori che si addormentano a letto con il libro in mano e a quelli che non amano leggere. Un libro studiato per quelli che non leggono mai, indicato per quelli che leggono solo in occasioni particolari o agli appassionati delle cose semplici e verosimili.

L’AUTORE - Pompeo Martino vive in provincia di Pisa ed è nato a Maratea (PZ). Nella vita è un tecnico dell’animazione socio-educativa, scrittore da sempre, o quasi, per diletto e passione e musicista. Amante dell’ironia e del cinismo sardonico, ma soprattutto delle storie molto brevi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli