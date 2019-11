Pusher non indica qual è casa sua, i carabinieri cercano in oltre 100 appartamenti per l'arresto

Nella notte i carabinieri di Montemurlo ieri hanno arrestato un 30enne originario del Marocco ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato sorpreso nei pressi di piazzale Nenni mentre cedeva una dose di cocaina a un imprenditore pratese, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto immediatamente e bloccato dai militari.

I militari hanno esteso la perquisizione presso il domicilio del pusher ma lo stesso ha tentato di ostacolare l’individuazione dell’appartamento in cui viveva nel complesso residenziale di via Franklin.

I Carabinieri di Montemurlo hanno passato al setaccio gli oltre cento appartamenti del residence fino ad individuare l’appartamento nel quale hanno rinvenuto circa 50grammi di cocaina e tutto il materiale occorrente per il confezionamento ed il frazionamento delle dosi. L’assuntore è stato segnalato alla Prefettura di Prato per i conseguenti provvedimenti amministrativi mentre lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di rito direttissimo ed a disposizione dell’Autorità giudiziaria pratese.

