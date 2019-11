Remaschi a Bruxelles: "Valorizzare la risorsa legno"

Promuovere e valorizzare la risorsa legno per favorire le economie sostenibili di regioni altamente forestali come la nostra. È questo il concetto al centro dell'intervento tenuto questa mattina a Bruxelles dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, durante la conferenza sull'innovazione forestale nelle regioni promossa dal Comitato delle Regioni.

L'assessore ha ricordato anche in numeri l'importanza del settore forestale per la Toscana:

una superficie forestale di 1.197.000 ettari pari al 52% della superficie regionale, un volume di massa legnosa stimata pari a 132 milioni di metri cubi, una spesa pubblica sul settore di 143 milioni nel periodo 2014-2020, una industria legata al settore forestale che genera circa 420 Milioni di Euro (stime federlegno). "Come mostrato questi dati – ha detto Remaschi - la Toscana ha un forte interesse nel mantenere attivo il settore forestale, trovando nuove soluzioni per valorizzare la risorsa legno nelle filiere produttive locali e, al contempo, preservarne le funzioni ecologiche e turistico-ricreative".

In questo ambito comunitario l'assessore ha evidenziato l'attività svolta dalla Toscana nell'ambito del progetto Rosewood, di cui la Toscana è partner e che coinvolge soggetti di 9 paesi europei. Il progetto mira a creare una Rete stabile di Regioni che operano per migliorare la capacità di mettere in movimento la risorsa legno europeo a beneficio delle filiere industriali. "Valorizzare il legname europeo, facendo crescere le opportunità di utilizzo e le collaborazioni fra istituzioni, centri di ricerca, imprese è un modo per aiutare l'economia ma anche per sostenere l'ambiente" ha sostenuto l'assessore. "Crediamo – ha concluso - che il progetto possa diventare un riferimento nel panorama europeo e cercheremo di supportarne la continuazione anche quando il finanziamento della Commissione sarà termin ato, ovvero a partire dal prossimo anno".

L'assessore ha annunciato che il 15 e 16 gennaio 2020 Firenze ospiterà l'evento finale del progetto Rosewood.

Fonte: Giunta regionale

