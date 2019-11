Saluteremo il signor padrone, il Dramma Popolare affronta la sicurezza sul lavoro

Il Dramma Popolare di San Miniato apre le iniziative teatrali sul tema della sicurezza che costituisce, per il 2019/2020, il filo conduttore sul quale far convergere spettacoli, conferenze, incontri/ dibattito in considerazione dell'attualità e dell'urgenza di una tematica , che tocca nel vivo i bisogni, le preoccupazioni le speranze di tutte le generazioni.

Da qui una prima riflessione su un aspetto da ritenersi prioritario, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso uno spettacolo dal titolo "Saluteremo il signor padrone", una rassegna di canti popolari, raccolti e proposti dal gruppo musicale Vincanto, conosciutissimo a livello locale e nazionale.

L'intento è quello di far emergere la ciclicità di un problema che in forme diverse si è ripresentato in ogni epoca, pur con gli oggettivi miglioramenti nel tempo conseguiti.

L'iniziativa va a collocarsi nelle manifestazioni legate alla Festa del Tartufo che fa giungere a San Miniato migliaia di persone da ogni parte della Toscana e dell'Italia.

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare

