Savino Del Bene-Il Bisonte, tutto esaurito per il derby

È una vera e propria febbre da derby. Ieri sera infatti è stato venduto anche l'ultimo tagliando per la partita tra Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze che si disputerà Domenica prossima alle 17.00 al Palazzetto dello Sport di Scandicci.

Il Palazzetto di Via Rialdoli sarà pieno in ogni ordine di posto. Per Lucia Bosetti e compagne, dopo il record di abbonamenti e il sold out nella partita contro Novara, quello contro Il Bisonte è il secondo tutto esaurito consecutivo.

A Scandicci e in Toscana c'è voglia di grande pallavolo e i tifosi della Savino Del Bene Scandicci ne sono l'autentica dimostrazione.

Dopo la partita contro Il Bisonte, la Savino Del Bene Scandicci tornerà a giocare in casa a Siena per il secondo turno di CEV Champions League contro il Lokomotiv Kaliningrad il 27 Novembre.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley