Una donna è stata denunciata per via di una fuoriuscita di gas dalla bomboletta di spray al peperoncino. Il fatto è avvenuto sul treno per Livorno partito da Firenze, al momento dell'accaduto erano circa le 6.15 e il convoglio era alla stazione di San Romano (Montopoli in Val D'Arno).

Un'ostetrica in servizio all'ospedale di Pisa stava mostrando il suo ultimo acquisto a altri viaggiatori, quando ha provocato involontariamente una fuoriuscita di gas urticante. La sostanza si è sparsa nel vagone e ha costretto una persona ad alcuni accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera per via delle irritazioni.

Sul posto è arrivata la polizia ferroviaria che ha ricostruito l'accaduto, sequestrato la bomboletta e denunciato la donna. Si è registrato un po' di caos alla stazione di San Romano ma la situazione è stata prontamente risolta.

