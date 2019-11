Stazione di San Romano, il Comune incontra Rfi: "Più decoro e sicurezza"

Il progetto di riqualificazione dell’area della stazione di San Romano è sbarcato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Ieri, infatti, il sindaco Giovanni Capecchi, insieme all’assessore per l’Attuazione del programma, Valerio Martinelli, e all’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Varallo, si è recato a Roma per un incontro con una delegazione dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

«È stato un momento di confronto molto proficuo – spiega il sindaco – il progetto che abbiamo presentato è stato molto apprezzato sia dal personale di Rfi, sia da quello del Ministero stesso». Un passo in avanti, dunque, per la realizzazione di quegli interventi che l’amministrazione intende effettuare non solo sui locali della stazione, ma su tutta l’area circostante. «Non ci limiteremo esclusivamente a migliorare l’estetica della zona – continua – l’obiettivo è quello di rivalutarne anche la funzionalità: vogliamo garantire più decoro, più sicurezza, più vivibilità per i residenti e per i pendolari e più servizi per tutti».

All’incontro, come detto, presente anche l’assessore Valerio Martinelli, delegato all’Attuazione del programma. «Subito dopo l’insediamento della giunta, ci siamo messi in contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per poter accelerare la realizzazione del progetto – dice – in particolare, voglio ringraziare il ministro Paola De Micheli, che si è dimostrata da subito disponibile con me e tutta la giunta, oltre ad essersi molto interessata alla situazione della stazione di San Romano, uno snodo fondamentale per Montopoli e per tutto il Distretto del cuoio». Soddisfazione, dunque, per com’è andato il vertice. «Le prospettive sono buone, sia Rfi che il Ministero hanno mostrato gradimento sul progetto – prosegue – continuiamo a lavorare per fare il prima possibile».

A fargli eco anche Alessandro Varallo, assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità. «L’incontro ci è stato utile per spiegare nel dettaglio il nostro progetto di riqualificazione – commenta – esso comprenderà una serie di interventi mirati ad aumentare i servizi: dal distaccamento della Polizia municipale al nuovo terminal dei pullman, passando dalla navetta che collegherà la stazione alle frazioni fino al bike-sharing». Un progetto che, dunque, sembra prossimo alla partenza. «Ci è stato assicurato che l’area entrerà nella disponibilità del Comune a breve – conclude Varallo – saremo così in grado di affidare i lavori e cominciare».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

