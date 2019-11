Circa 1.300 atleti per il Trofeo Podistico Calligiano a Ponte a Cappiano

Un successo, non soltanto sportivo. Circa 1300 appassionati di podismo, domenica scorsa, hanno preso parte al 21° Trofeo Podistico Calligiano - 13° Memorial "Florio Talini". Patrocinata dall'assessorato allo Sport del Comune di Fucecchio la gara, partita da piazza Giani a Ponte a Cappiano, si è snodata lungo la via Francigena attraverso i boschi delle Cerbaie. Un’iniziativa promossa dal circolo Arci Le Calle, l'associazione Il Ponte Mediceo, il Vespa Club, la Contrada Cappiano e l'Atletica Ferruzza, valevole anche per il 41° Trofeo Provinciale e per il 46° Trofeo delle Tre Province. Una bella giornata di sport che ha permesso di riportare l’attenzione sull’importante patrimonio paesaggistico e naturalistico che circonda il nostro territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - ufficio stampa

