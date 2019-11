Tentato furto a Fucecchio, tre arresti dopo l'inseguimento: uno di loro è minore

La scorsa notte i carabinieri di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto in abitazione, E.G. 23enne residente a Buggiano (Pistoia), con numerosi precedenti per furti in abitazione, e D.M. 26enne, residente a Pieve a Nievole (Pistoia), anch’egli gravato da numerosi precedenti per furti e ricettazione. Denunciato un 16enne a piede libero, parente di uno degli arrestati.

Tutto è partito dalla richiesta di intervento di una donna residente a Fucecchio in via Petrarca. Lei assieme al marito avevano sorpreso tre persone che stavano forzando il portone del condominio nel quale risiedono.

La pattuglia dei carabinieri ha immobilizzato uno dei tre, il 23enne, mentre gli altri due sono scappati su una Nissan Juke la cui targa era stata segnata dalla donna. L'inseguimento è durato poco e i militari hanno potuto bloccare i fuggitivi.

La perquisizione ha permesso di sequestrare un passamontagna, un cappellino di lana ed una sciarpa, tutti di colore nero, usati sicuramente come travisamento durante i furti e 1.100 euro circa in banconote e monete di vario taglio, 500 yuan cinesi e 40 franchi svizzeri di probabile provenienza illecita.

Anche l’auto utilizzata dai tre malviventi, noleggiata presso un’azienda romana, è stata sequestrata.

Secondo quanto appreso, il noleggio dell’autovettura da parte dei tre malviventi sarebbe indicativo dell'esistenza di un gruppo strutturato, non occasionale, che come tanti altri sodalizi criminosi, ha ridotto il rischio di essere individuato a causa dell'utilizzo di mezzi rubati (oggi individuabili con maggiore facilità) e strutturato, anche perché per ammortizzare i costi del noleggio il gruppo ha necessità di “operare” con continuità.

Le indagini sono comunque volte a verificare se i tre soggetti si siano resi responsabili di altri furti in abitazione. I due maggiorenni saranno oggi giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Firenze, mentre il minore, denunciato a piede libero, è stato accompagnato in un centro per minori della provincia di Pisa

