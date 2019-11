Tesseramento a domicilio, l'idea di Italia Viva a Pistoia

Italia viva sta nascendo sul territorio; ogni giorno iscritti, militanti ed eletti nelle istituzioni di tutta Italia decidono di compiere la scelta di aderire a questo nuovo progetto, per poter rafforzare il perimetro del centro sinistra, dando vita ad una nuova cultura politica ed istituzionale che voglia rifondare il patto tra cittadini ed istituzioni. In questa novità, è stata compiuta la scelta di allontanarsi dai vecchi dogmi, lanciando un tesseramento solo online di modo che l’iscrizione non sia una concessione fatta da qualche notabile, ma in diritto di tutti; una scelta giusta e che condividiamo in pieno. Sappiamo anche però che i più anziani o meno avvezzi alla tecnologia potrebbero avere più difficoltà di altri; per questo, come gruppo di giovani iscritti ad Italia Viva, abbiamo deciso di metterci a disposizione delle persone che ce lo chiederanno per dar vita ad un “tesseramento a domicilio”, rendendoci disponibili a girare il territorio della provincia per dare una mano a chi ne necessita ai fini dell’iscrizione.

Potete contattarci al seguente recapito: 335 1664408, oppure mandare un messaggio alla pagina Facebook di Italia Viva Valdinievole.

Italia Viva Pistoia

