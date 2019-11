Ubriaco al bar minaccia dipendente e spintona poliziotti, denunciato

La barista, viste le condizioni del cliente ubriaco, gli aveva negato altro alcol e lui si era agitato tanto da dover richiedere l'intervento della polizia. È successo in un esercizio commerciale di via Roma a Empoli. Sul posto la pattuglia ha notato che l'uomo non era né in grado né con la volontà di collaborare e di dare i documenti. Si era messo infatti a spintonare gli agenti e dopo le minacce giunte alla barista è stato portato nel commissariato di piazza Gramsci. E.K.A., cittadino marocchino di anni 49, già noto alle forze dell’ordine, con permesso di soggiorno scaduto, è stato poi denunciato per ubriachezza molesta, resistenza, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire i documenti.

Tutte le notizie di Empoli