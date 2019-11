Un libro sulle infermiere volontarie nella Grande Guerra

‘Le infermiere volontarie e la grande guerra’, è questo il titolo del libro che sarà presentato venerdì 15 novembre, alle 16.30, al Museo del Vetro di Empoli, in Via Ridolfi 70. L’evento è organizzato dal Comune di Empoli e dalla Croce Rossa Italiana e vedrà gli interventi di Maria Enrica Monaco Gorni, infermiera volontaria, membro della commissione didattica per la storia CRI, e curatrice del libro insieme a Paolo Vanni. Parlerà anche Fabio Bertini, docente dell’Università di Firenze e Presidente del coordinamento associazioni risorgimentali. Saranno presenti Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale e Paolo Cioni, presidente della Croce Rossa Italiana di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

