Un nuovo stadio per la riqualificazione urbana di Novoli: il progetto di Pierattelli Architetture

Pierattelli Architetture propone un progetto per il nuovo stadio della Fiorentina nel quartiere di Novoli, con un Masterplan che prevede una riqualificazione dell’area - oggi adibita al mercato agro alimentare - che lascerebbe in dote alla città non solo un impianto sportivo all’avanguardia, ma un distretto funzionale e accessibile, riqualificato per servizi e tempo libero.

Il progetto per il nuovo stadio diventa così l’occasione per trasformare l’importante infrastruttura sportiva in un segno di rinnovamento, crescita ed espansione urbana, ridisegnando lo scenario urbano di una delle zone più vitali della città.

Il progetto è molto più di un’opera di design sportivo: ridefinisce i rapporti tra architettura e contesto, risolvendo proprio attraverso l’arrivo dello stadio anche altre criticità che gravano sull’intera area. L’occasione consente infatti di progettare un riadattamento della rete viaria, ad oggi caratterizzata da importanti carenze infrastrutturali, ridisegnando e creando un nuovo equilibrio con il Mercafir (il mercato agroalimentare di Firenze).

La costruzione di colline artificiali completa il progetto per creare un’architettura viva e fruibile con servizi sempre aperti per i cittadini: il nuovo stadio presentato da Pierattelli Architetture si sviluppa quindi all’interno di un masterplan articolato, volto a ridefinire e riqualificare l’importante area di zona Novoli, porta di ingresso della città.

Caratterizzato da una forma organica, lo stadio ricorda per la sua particolare conformazione, più alta da una parte e più bassa dall’altra, un “Sasso”. Una maglia metallica colorata ricopre la struttura esterna, contraddistinta dai colori sociali della squadra: viola, bianco e rosso. 16 ingressi, di cui 4 dotati di tornelli, con ascensori e scale panoramiche, permettono di accedere ai 3 anelli di tribune, oltre che alla galleria commerciale e alla zona ristorazione, sempre aperte al pubblico.

“Il progetto del nuovo stadio rappresenta sicuramente un’opportunità unica per Firenze” dichiara l’architetto Massimo Pierattelli “utile per ripensare il rapporto tra l’edificio, le sue funzioni e la città, attribuire nuovi significati alla struttura e creare valore aggiunto per i cittadini, oltre che per i tifosi”.

Il nuovo stadio pensato da Pierattelli non è quindi solo un innesto sul tessuto urbano preesistente, ma un elemento parte di una nuova visione della città, capace di coniugare funzioni diverse, lasciando in dote delle aree attive tutto l’anno. Una visione olistica del rapporto tra architettura, urbanistica e vita sociale, in grado di ottimizzare il rapporto tra vita cittadina e sportiva.