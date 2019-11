Use Rosa in Nazionale sfidano le convocate da coach Capobianco

Ci sarà anche un po' di Use Scotti Rosa nella sfida che la Nazionale Italiana giocherà giovedì sera a Cagliari alle 20.30 contro la Repubblica Ceca (diretta Sky Sport Hd), gara valida per le qualificazioni agli Europei 2021. Fra le convocate della squadra dell'est europeo figura infatti anche Kamila Stepanova, l'ala giunta quest'anno a Empoli e protagonista finora di una splendida stagione. Con lei, poi, figura fra le convocate anche un'altra vecchia conoscenza del Pala Sammontana, ovvero Klara Pochobradska che ha lasciato proprio quest'anno la nostra maglia per accasarsi al Nico Basket. Ovviamente in casa Scotti si farà il tifo per le azzurre di coach Capobianco, ma un pezzetto di cuore sarà anche con Kamila e Klara.

Fonte: Use Basket Empoli

