Via Rospicciano, 23enne dai domiciliari al carcere

A Ponsacco i carabinieri hanno arrestato un 23enne macedone pregiudicato nel condominio Bellavista in via Rospicciano. L'uomo, residente in quell'area, era costretto ai domiciliari ma è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere. I controlli dei militari hanno appurato che l'uomo violava le prescrizioni imposte dalla precedente misura. L’arrestato è stato trasferito al 'Don Bosco' di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’azione dei Carabinieri di Ponsacco, finalizzata alla tutela della collettività, prosegue senza soluzione di continuità con particolare attenzione alle aree sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’interesse esclusivo della cittadinanza, con un particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione

