Un 21enne senegalese, al momento del controllo da parte degli agenti di polizia all'interno di un ristorante già chiuso per motivi di ordine pubblico, ha aggredito gli uomini dopo essere stato accompagnato fuori con calci e pugni. Le forze dell'ordine hanno riportato ferite giudicabili guaribili in 8 e 12 giorni e l'uomo è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. Aveva con sé anche alcune dosi di marijuana.

