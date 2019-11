Bisca clandestina nel retro del bar con 'piatto' da oltre 6.500 euro

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Firenze hanno scoperto una bisca clandestina all'interno di un bar sito nel quartiere fiorentino di Quaracchi.

Sono stati denunciati alla procura di Firenze 8 cittadini cinesi scoperti mentre 'puntavano' denaro nonché il titolare dell’attività economica per esercizio del gioco d’azzardo aggravato dall'aver istituito una casa da gioco in un pubblico esercizio.

Nel retro di un bar i militari hanno scoperto diverse persone intente a giocare a Mahjong su tre tavoli.Fermati e controllati i giocatori, sono stati rinvenuti 6.500 euro in contanti e un assegno bancario, sottoposti a sequestro assieme a mazzi di carte, fiches e dadi. Sono in corso ulteriori approfondimenti economico-finanziari per accertare la provenienza del denaro.

