Un altro figlio in arrivo per il sindaco di Empoli Brenda Barnini

Fiocco azzurro in casa del sindaco di Empoli Brenda Barnini: l'annuncio di un secondo figlio in attesa arriva sui social, precisamente su Instagram, con un libro per bambini dal titolo eloquente, 'Lupetto diventa fratello maggiore'. Il nascituro, spiega nel post, vedrà la luce a primavera. Barnini, sposata da un anno con David Fioretti, è madre di Cesare, 4 anni.

Essere madre ha influenzato ovviamente la vita privata del primo cittadino, ma ha avuto anche riflessi nelle sue politiche nella città toscana. Non solo dichiarazioni a mezzo stampa sulle difficoltà di conciliare l'essere mamma con l'essere sindaco, ma eventi pubblici come il Leggenda Festival, nato e pensato per i lettori più piccoli con la presenza delle realtà culturali che operano a Empoli.

