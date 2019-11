Caccia, la nuova normativa sull'uso dei Fuori Strada

La FIDC di San Miniato nella sua continua attività di supporto al Cacciatore ed in questo caso anche ai Cittadini, mette a conoscenza che il Consiglio Regionale Toscano ha approvato il 7 novembre 2019, un importante emendamento riguardante

“Disposizioni in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore”.

La Federcaccia, congiuntamente alle altre Associazioni aderenti alla CCT, ha fatto presente la necessità di colmare un vuoto normativo a seguito della decadenza della Legge regionale n.10/2016 , sulla disciplina della circolazione dei mezzi a motore fuoristrada, per meglio armonizzare e superare alcune rigide limitazioni già in essere con la legge 48/1994. Con il provvedimento approvato in Regione, i Comuni potranno individuare nel proprio territorio i percorsi nei quali consentire la circolazione di detti veicoli al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività faunistiche e venatorie. Pertanto la Federazione Italiana della Caccia invita il Sindaco del Comune di San Miniato ad attivarsi con urgenza per l’applicazione della norma garantendo così la certezza del diritto e per il regolare svolgimento delle attività collegate alla gestione faunistica. E’ doveroso ricordare che San Miniato oltre a vantare la più alta densità venatoria della Provincia di Pisa, si avvale dell’operato dei cacciatori per la gestione del territorio. E’ doveroso applicare con la massima urgenza la nuova normativa regionale, per questo diamo disponibilità collaborativa al Comune quali profondi conoscitori del territorio, per individuare i percorsi più adatti e garantire il regolare svolgimento dell’attività faunistiche venatorie. E’ riconosciuto che alcuni tipi di caccia necessitano di auto adatte allo scopo e questa nuova normativa consente di tutelare coloro che operano in conformità alle leggi in materia, per la gestione del territorio a tutela della sicurezza ed a tutela delle colture agricole, vds gli interventi di contenimento ungulati.

Questo punto va ad aggiungersi ai tredici punti già presentati nell’incontro avuto presso il Palazzo comunale fra l’Assessore alle Politiche Venatorie del Comune di San Miniato e la CCT – Confederazione Cacciatori Toscana, in data 5 settembre 2019 e dei quali ancora non abbiamo avuto risposta.

Fonte: Federazione Italiana della Caccia – San Miniato

