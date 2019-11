Un cacciatore 70enne è stato soccorso a San Donnino, località di Certaldo ai confini con il vicino comune di Barberino Tavarnelle, dopo essersi ferito in seguito a una caduta nella selva. L'uomo è stato recuperato in primis dai vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi (Castelfiorentino). Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso ma il trasferimento in ospedale è stato effettuato con un'ambulanza.

