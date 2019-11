CRV e Anima Sgr a Ponsacco, successo per l'incontro di educazione finanziaria

Grande interesse per l’incontro di educazione finanziaria dello scorso 11/11/19 tenutosi a Ponsacco nella cornice del Resort Casale Le Torri, organizzato dalla Cassa di risparmio di Volterra in collaborazione con ANIMA Sgr, l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 184 miliardi di euro e più di un milione di clienti .

Dopo i saluti del Vice Presidente della CRV, Giorgio Ghionzoli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della Cassa come banca del territorio, si è svolta la tavola rotonda moderata dal vice direttore generale della Cassa Stefano Pitti, che ha visto confrontarsi sulla differenza tra il concetto di risparmio e quello di investimento il giornalista del Sole 24 Ore Andrea Gennai e Fabrizio Carenini, responsabile reti bancarie di Anima Sgr. Un dibattito chiaro e trasparente che ha visto la partecipazione attiva anche di buona parte del pubblico intervenuto, a testimonianza dell’attualità delle tematiche affrontate e dell’interesse che queste destano su imprese e famiglie.

“L’attuale composizione della ricchezza degli Italiani, molto concentrata su immobili e liquidità detenuta sul conto corrente, può risultare non idonea per la realizzazione dei progetti di vita futuri delle famiglie, considerato l’allungamento delle attese di vita, il venir meno del supporto sociale della vecchia famiglia patriarcale e l’attuale situazione di tassi zero sugli investimenti in strumenti obbligazionari”, afferma il vice direttore della Cassa Pitti che prosegue “nel nuovo contesto occorre passare dal concetto di mero risparmio a quello di investimento, tramite una corretta pianificazione finanziaria ed anche assicurativa e previdenziale, considerata la cronica sottoassicurazione del paese Italia e le tendenze demografiche in atto; per questo è necessario che gli addetti ai lavori condividano con famiglie e imprese soluzioni per il raggiungimento dei loro progetti di vita, rendendo le persone sempre più consapevoli delle scelte che andranno a fare; ecco perché da anni la CRV con il programma Valore porta l’educazione finanziaria nelle varie città e cittadine della Toscana, rendendo accessibile e alla portata di tutti il confronto diretto con esperti della materia e attori del mondo finanziario ed assicurativo”.