Dallo spaccio alla ricettazione, nei guai 29enne in Valdera

Un 29enne marocchino, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pontedera. Dallo spaccio è finito per macchiarsi del reato di ricettazione. La misura cautelare dell’obbligo di dimora a Ponsacco, cui era sottoposto per un episodio di spaccio di stupefacenti commesso lo scorso ottobre, è stata cambiata con la custodia cautelare in carcere. I militari infatti avevano accertato che l'uomo non aveva rispettato le prescrizioni ed è stato trovato in possesso di un telefono cellulare risultato provento di furto. Una volta arrestato è stato trasferito nel carcere di Pisa.

