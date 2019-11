Disabilità e pari opportunità nel mondo del lavoro: il convegno in Palazzo Vecchio

La Disabilità e le Pari Opportunità nel mondo del lavoro, l’assistenza e il supporto alle famiglie. E’ su questi temi che si è incentrata la tavola rotonda “NOI DIVERSAMENTE UGUALI. Famiglia, lavoro, società” organizzato dal Sindacato UNISIN Falcri - Silcea - Sinfub e svoltosi a Firenze, nel meraviglioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Si tratta del quinto appuntamento di un progetto itinerante che ha già fatto tappa a Roma, Rende, Palermo e Milano. Anche a Firenze, la tavola rotonda è partita dalla presentazione del volume “Guida ai diritti delle persone con disabilità”, edito sempre dal Sindacato UNISIN.

Il dibattito ha permesso di analizzare lo stato dell’arte della legislazione italiana in tema di sostegno alla disabilità e alle garanzie lavorative per le donne madri procedendo al confronto con la realtà normativa europea e valutando poi le eventuali proposte di riforma allo studio in Parlamento. UNISIN, come Sindacato impegnato sui temi trattati e che è stato rappresentato dal Segretario Generale Emilio Contrasto, si propone di individuare un supporto operativo e normativo in favore dei lavoratori disabili, delle persone che li assistono e delle famiglie; offrire eventuale sostegno a gruppi di lavoro attualmente in prima linea nell’ affrontare nuovi progetti legislativi volti a ridurre/sanare il gap esistente tra l’Italia e gli altri Paesi europei; gettare le basi di un Tavolo permanente.

