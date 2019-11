Emergenza urgenza in sanità, Mugnai (FI) incontra i volontari: "La riforma mette a rischio il loro ruolo"

«L’esperienza toscana lo dimostra attraverso i dati delle performance nell’attività di soccorso: il ruolo del volontariato nel settore dell’emergenza-urgenza sanitaria, 118 o 112 a seconda dell’attivazione o meno del numero unico, è indispensabile e insostituibile. Per questo stamani, davanti a Montecitorio, ho incontrato i rappresentanti di Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordie in appoggio alla loro richiesta di incontrare il governo che si prepara a varare una riforma volontaricida, rispetto al sistema del soccorso sanitario. Non se ne comprende il motivo. Anche per questo torno a sollecitare l’attuazione delle nostre indicazioni sul Codice del Terzo settore recepite dalla commissione affari sociali ma ancora senza ‘gambe’»: lo afferma il Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera Stefano Mugnai al termine dell’incontro con gli esponenti del mondo del volontariato toscano e non solo svoltosi solo pochi minuti fa davanti alla sede della Camera dei Deputati.

«In Toscana – ricorda Mugnai – noi abbiamo storicamente contestato la volontà della sinistra di mettere il cappello sul volontariato per servirsene in maniera strumentale ed averne in qualche modo il controllo. Ma le associazioni, a fronte di standard di risultati d’esito anche su patologie tempo dipendenti che li collocano a livelli di eccellenza, lì hanno saputo dimostrare di non essere ‘assoggettabili’ politicamente e hanno continuato ad operare con lealtà ai loro principi e abnegazione encomiabile, anche a dispetto di rimborsi erogati col contagocce e contrazione di mezzi e capillarità di rete territoriale. Forse però proprio l’essersi dimostrati indipendenti oggi mette il loro ruolo a rischio, con un Pd e una sinistra che puntano a una riforma del settore che andrebbe di fatto ad escluderli dal sistema 118/112. E l’assurdo è che oltre a disperdere un patrimonio di competenze, valori e generosità, in più l’operazione con porta neppure risparmi alle casse dello Stato, anzi li quintuplica».

«I volontari mi hanno rappresentato l’esempio sui costi toscani, dove una postazione con 2 volontari h24 costa circa 100mila euro l’anno, che salirebbero a 500mila solo per il personale se i volontari venissero sostituiti con dei dipendenti assunti e stipendiati», conclude Mugnai.

