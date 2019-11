Empoli da Bucchi a Muzzi: scelta giusta o sbagliata? Il nuovo sondaggio di gonews.it

Cristian Bucchi è stato esonerato e l'Empoli è a un punto di svolta. Il comunicato ufficiale dell'addio all'ex sassolese è arrivato martedì 12 novembre, mentre questa mattina è stato annunciato Roberto Muzzi come nuovo allenatore degli azzurri. Di questo parleremo, anzi, parleranno gli empolesi nel sondaggio di gonews.it.

I recenti risultati hanno evidenziato un pessimo momento di forma per la squadra azzurra, per questo motivo è stato mandavo via Bucchi dopo tre punti in sei partite, condite da tre brutte sconfitte. Al suo posto è certo l'arrivo di Muzzi, alla sua prima panchina in carriera dopo aver fatto da assistente a Andreazzoli e Stramaccioni. Non è la prima esperienza a Empoli perché era stato azzurro proprio con 'Nonno Aurelio'. Muzzi ha già parlato in conferenza stampa.

Gli empolesi che ne pensano di questa scelta: è una decisione giusta o sbagliata? C’è tempo per votare fino alle 13 di giovedì 21 novembre.

