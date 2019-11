Dopo il furto colpiscono i carabinieri con un cacciavite, arrestati

Fermati dai carabinieri dopo un furto in abitazione, hanno colpito due militari con un cacciavite, ferendoli. Tre uomini, un kosovaro e due serbi domiciliati a Vicenza tutti tra i 35 e i 40 anni, sono stati arrestati a Prato al termine di un inseguimento. I tre si erano resi responsabili di un colpo in un'abitazione pratese, poi sono fuggiti braccati dall'Arma. Si stavano muovendo su un'auto risultata rubata e al cui interno sono stati trovati piedi di porco e un cacciavite, quando sono stati fermati dai militari. Uno dei ladri ha reagito e ha colpito con un cacciavite i carabinieri, ferendone uno alla mano e uno alla testa. Le ferite tuttavia sono guaribili in pochi giorni. I tre arrestati - tutti tra i 35 e i 40 anni - avevano diversi alias e sono gravati da precedenti di polizia per furto.

