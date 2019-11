Gioco e storia: dopo un anno di stop torna l'Empoli Games

I giorni 16 e 17 novembre si terrà presso il palazzo dei convegni di Empoli in Piazza Guido Guerra, dopo un anno di stop dovuto ai lavori di ristrutturazione dell’edificio, la quinta edizione di Empoli Games rassegna di gioco e storia.

Grazie ad associazioni e privati che animeranno la due giorni fa, verranno simulati sui tavoli da gioco epiche battaglie della nostra storia, da quella più antica a quella più recente. Ma ci sarà spazio anche per il fantasy con scontri fra nani e orchi, personaggi del fumetto e quant’altro possa far passare un’ora spensierata ai visitatori. Nell’area IdeaG si confronteranno invece i creatori di giochi con il loro pubblico, in maniera tale da testare le nuove uscite sul mercato ludico. Un altro spazio ludico sarà quello a cura del pub Nox Gate che intratterrà i visitatori con giochi di argomento vario, oltre ad amici che faranno giocare ai loro tavoli oppure faranno dimostrazioni di pittura coinvolgendo gli ospiti. A parte, la prima edizione di Empoli Paint concorso di pittura per miniature da 6 mm a 40 mm. Vi sarà anche uno spazio di approfondimento con due piccole conferenze una relativa alla Repubblica romana tenuta da Antonino Zarcone ed un’altra di Jacopo Nappini sui caduti della prima guerra mondiale della città di Firenze. Sperando di aver condensato tutto in queste brevi righe posso solo augurare buon gioco.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli