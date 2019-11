Giornata del diabete, San Miniato si illumina di blu

San Miniato si illumina di blu in occasione della Giornata del diabete, che si celebra in tutto il mondo il 14 novembre. L’evento è organizzato dalla Fondazione Meyer e dall’Ospedale Pediatrico Meyer insieme a Lions Distretto 108 La, presente con 15 Club della Toscana. La suggestiva illuminazione blu – colore simbolo di questa malattia – si accenderà oggi, 14 novembre alle 18.15 e sarà a cura di Silfi spa. Poco dopo l’accensione, lungo la scalinata della Basilica di San Miniato al Monte, ci sarà una coreografia animata da StilnuovoHFC e ASPD di Montelupo, alla quale potranno prendere parte tutti i presenti. Inoltre, chi vorrà potrà appendere a un albero di olivo – l'Albero dei Desideri - che sarà posto davanti alla Basilica un bigliettino con i propri pensieri sul diabete. Per l’occasione il Meyer lancerà un concorso per promuovere il racconto del diabete.

Una tradizione blu. Le luci blu coloreranno anche la facciata e i corridoi esterni dell’Ospedale pediatrico fiorentino - che da oltre 10 anni celebra questa ricorrenza - e resteranno visibili fino al 16 novembre. L’illuminazione in blu è diventata una vera e propria tradizione: il Meyer anno dopo anno, oltre a quella dell'ospedale, ha promosso l'illuminazione di monumenti simbolo di Firenze per accendere i riflettori su una malattia in continua crescita, anche tra bambini e giovanissimi. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, la Silfi che da oltre 10 anni supporta il Meyer, grazie ai volontari dell’Associazione toscana bambini e giovani con diabete, e a Padre Bernardo che ha messo a disposizione l’Abbazia di San Miniato al Monte. Quest’anno hanno dato il loro contributo anche i Lions Distretto 108 La di Firenze, presente con 15 club della Toscana.

I numeri del diabete. Crescono i piccoli pazienti seguiti dal Centro regionale per la Diabetologia pediatrica del Meyer. «Il diabete è una patologia molto frequente, ogni anno, in Toscana, sono oltre 100 i nuovi casi di diabete di tipo 1 che colpiscono i nostri bambini e questi numeri sono destinati ad aumentare - spiega Sonia Toni, responsabile del Centro regionale - Si tratta del diabete di tipo 1, autoimmune, dovuto alla distruzione delle cellule che producono insulina con conseguente necessità di una terapia sostitutiva indispensabile per la vita”, spiega la dottoressa . È una patologia in progressivo aumento quantificabile in circa il 3,6% di casi in più ogni anno e con una progressiva diminuzione dell’età alla diagnosi. “Il diabete in età pediatrica richiede, oltre a quello della famiglia, il sostegno da parte di tutte le persone che si occupano del bambino a partire dal mondo della scuola: quest'anno vogliamo dire grazie ai 950 docenti che hanno partecipato ai corsi di formazione per la gestione in sicurezza del bambino con diabete a scuola”, aggiunge Sonia Toni.

Riflettori accesi. “Il Comune di Firenze si unisce alla Fondazione Meyer, all’Ospedale pediatrico Meyer e al Lions Distretto 108 La - ha detto l’assessore alla Sanità Andrea Vannucci - nella lotta contro il diabete, patologia che si sviluppa non solo negli adulti, ma anche in tanti bambini e adolescenti. Illuminando di blu la basilica di San Miniato al Monte vogliamo testimoniare che la città è sensibile a questo tema e vogliamo invitare la nostra comunità ad accendere i riflettori sul diabete, malattia in aumento tra la popolazione di ogni età”. “I Lions internazionali sono impegnati da molti anni nella lotta al diabete tipo 1 e 2 - ha detto il Governatore del Distretto Toscana Prof. PierLuigi Rossi - in particolare in Toscana siamo impegnati in tre importantissimi progetti: il Camper della salute, Crescere in salute, Campi salute-diabete, sostenuti anche dalla Fondazione Internazionale Lions Club. Il diabete è una patologia del corpo e della cultura, correlata al nostro stile di vita e all’alimentazione”.

Il Centro del Meyer. Il Centro Regionale di riferimento per la Diabetologia Pediatrica del Meyer effettua diagnosi, trattamento e follow-up dei pazienti affetti da diabete, anche delle forme più rare (che sono peraltro sempre più numerose); effettua inoltre screening e follow-up dei soggetti a rischio partecipando a progetti di studio internazionali. Svolge la sua attività in sessioni ambulatoriali, di ricovero diurno e di ricovero ordinario. Suo obiettivo è quello di garantire la diagnosi, la cura e il follow-up dei bambini affetti da diabete mellito e da tutte le forme di iperglicemia in età evolutiva. Da oltre venti anni organizza, grazie al supporto della Regione Toscana, corsi di educazione terapeutica e campi scuola.

Fonte: Meyer - ufficio stampa

