Incendio in via Roma a Certaldo alle 22.30 di mercoledì 13 novembre. I vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamenti di Empoli e Petrazzi, sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un appartamento posto al 2° piano di una palazzina di 3 piani.

Una persona è rimasta coinvolta e all'arrivo del personale dei vigili del fuoco era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

