Italia Nostra a Fucecchio: "No all'impianto trita-inerti al nido delle cicogne"

E’ recentemente emersa la decisione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Fucecchio, di realizzare un impianto di triturazione di materiale inerte in una zona verde nei pressi del Padule, esattamente dove passa via della Querciola per andare poi a ricongiungersi con via di Burello. Nella suddetta zona (denominata ‘ex discarica Il Campaccio’) si trova già da molti anni, sulla sommità di un traliccio di corrente elettrica, il noto “nido delle cicogne” le quali, ogni anno dal 2005, ritornano ogni primavera per la gioia di cittadini, curiosi e amanti degli animali che vi arrivano anche per osservarle e fotografarle. Premesso che, al momento non siamo a conoscenza di requisiti d’ordine legale che possano impedire la suddetta edificazione rispetto alla posizione del nido in questione, e che non possiamo prevedere la reazioni degli animali rispetto al disturbo che sicuramente creerà tale impianto, la riflessione che comunque viene da da porsi è la seguente: erano state prese, negli anni, una serie di iniziative volte ad assecondare il ritorno e favorire uno stanziamento tranquillo nel luogo del nido... perché, fra tutte le possibilità esistenti, si va a scegliere proprio una posizione come questa per tale impianto? Visto che comunque il rischio di creare disturbo ed allontanare di conseguenza le cicogne è reale e che trattasi di zona, quella in questione, ancora relativamente vicina all’area del Padule, per cui, giustamente si parla di mirare sempre alla massima tutela..non sarà il caso di individuare un’altra area per la costruzione dell’impianto? Magari allontanandosi da tale luogo, spostandosi in direzione ‘opposta’ rispetto all’adiacente confine del Padule (visto che zone con capannoni industriali ce ne sono, svariate e tutte subito dopo l’area de ‘Il Campaccio’) Confidiamo pertanto che, oltre agli esiti della valutazione d’impatto ambientale, prevista comunque dall’Amministrazione Comunale, si arrivi in ogni caso ad un ripensamento, frutto di una certa sensibilità verso questi docili animali ormai adottati a tutti gli effetti da Fucecchio, vista anche l’attenzione a loro data (si vedano gli stessi link al sito del Comune: http://www.comune.fucecchio.fi.it/cerca-nel-sito?search_api_fulltext=cicogne ), una scultura a loro intitolata (Piazza dei Seccatoi) ..e ricordando che tale ritorno, è il primo caso in Toscana dopo ben tre secoli.

Il Consiglio Direttivo Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore

Tutte le notizie di Fucecchio