Le Vie dei Medici passano dalla Mostra del Tartufo: delegazione cerretese a San Miniato

È in corso di svolgimento a San Miniato la 49°edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco. Il secondo fine settimana della prestigiosa rassegna (sabato 16 e domenica 17 novembre), è caratterizzato dall’incontro del tartufo di San Miniato con la Via dei Medici e con la storia di Cosimo I e Isabella. Tutto questo senza dimenticare l’enogastronomia con Caterina de’Medici nota, fra l’altro, per aver fatto conoscere la cucina italiana in Francia. Tutto questo a 500 anni dalla nascita di Cosimo I. Sabato 16 e domenica 17 novembre Cerreto Guidi sarà dunque il punto di riferimento delle città Medicee.

TERRE DI PRESEPI - Il programma è molto intenso e prevede alle ore 10,30 di sabato 16 presso l’Auditorium di Piazza Bonaparte la presentazione di “Terre di Presepi”, il percorso che grazie all’impegno e all’intuizione di Fabrizio Mandorlini, mette in rete centinaia di città e di cui fa parte la Via dei Presepi di Cerreto Guidi. Saranno così presenti alcuni dei presepisti di Cerreto Guidi con le loro rappresentazioni che dal 7 dicembre al 12 gennaio prossimi, invaderanno le vie del centro storico di Cerreto in occasione della IX°edizione della Via dei Presepi. Alle ore 15 sfilata per le vie del centro di San Miniato delle Terre di Presepi e del Corteo della Natività, con la presenza fra gli altri dei figuranti e degli sbandieratori di Porta Caracosta.

COOKING SHOW - Sempre sabato 16 novembre alle ore 17,30 lo chef Stefano Pinciaroli del ristorante Ps di Cerreto Guidi interpreta il tartufo bianco di San Miniato con una propria proposta che si rifà a Cosimo I e Isabella de' Medici.

LOGGETTA DEL FONDO - Sabato 16 e domenica 17 novembre nella suggestiva Loggetta del Fondo, all’ingresso del centro storico di San Miniato e della Mostra, a cura della Pro Loco sarà allestito un spazio espositivo e informativo. Vi saranno narrati, con un allestimento di ispirazione rinascimentale, i luoghi e gli itinerari medicei ed i principali eventi di Cerreto Guidi (dalla Notte di Isabella al Medicea Wine Festival, dal Palio del Cerro alla Via dei Presepi). L’allestimento sarà impreziosito dalla riproduzione minuziosa de La Villa Medicea di Cerreto Guidi, realizzata dal presepista Ermindo Michetti. I visitatori saranno accolti dal Granduca Cosimo I e dalla figlia prediletta Isabella, accompagnati dai cavalieri e dalle dame delle Contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio, Porta Santa Maria al Pozzolo e allietati nei momenti clou dalle gentili note del liuto.

PALCO CENTRALE - Domenica 17 novembre dalle ore 14 sul Palco centrale della Mostra, in Piazza del Duomo, è prevista la presentazione della storia Medicea e delle eccellenze del territorio attraverso alcuni interventi e la presenza dei produttori, dei figuranti del Palio del Cerro e del Sindaco di Cerreto Guidi.

“Quello di San Miniato - commenta Simona Rossetti - è un palcoscenico prestigioso e sono felice a nome di tutta la comunità di questa importante occasione preziosa per mettere in risalto il valore storico, culturale e enogastronomico di Cerreto Guidi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

