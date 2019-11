Londi risponde a Ingenito: "Nel 2019 ben 400 interventi nelle scuole"

Come fa il consigliere di opposizione Paolo Ingenito a sostenere che ci disinteressiamo dei problemi della città, quando proprio la dirigenza scolastica ha dichiarato che gli interventi vengono fatti e che l’ufficio tecnico è anche solerte nell’intervenire?

Partiamo dai fatti, lo scorso lunedì è stata convocata la commissione scuola (il 4 novembre e non un mese prima come afferma il consigliere Paolo Ingenito) per parlare dei bagni della scuola.

In primo luogo ci sono delle modalità specifiche per convocare le commissioni consiliari, ci deve essere una proposta da sottoporre ai membri al fine di metterla in discussione nel Consiglio Comunale.

Tanto che per ben due volte è stato detto al consigliere che la modalità da lui proposta non era corretta ed è stato chiesto lui di ripresentarla.

Gli assessori, inoltre, non sono membri delle commissioni e il presidente dovrebbe concordare con loro la data se desidera invitarli alla seduta.

Entrando nel merito, per quanto riguarda i bagni, il problema nasce dal fatto che alcuni studenti li danneggiano in modo ripetuto; la scuola segnala il guasto e gli operai comunali intervengono.

Una procedura che attuiamo da anni e che ha sempre dato risultati positivi, tanto che nel corso della stessa riunione la Preside e la sua vice hanno fatto notare che l’ufficio tecnico del comune nell’ultimo anno ha realizzato ben 400 interventi, di cui 150 alla Baccio.

Mi compiaccio della volontà del consigliere Ingenito di voler collaborare per trovare una soluzione ai problemi, ma visto quanto dichiarato dalla dirigenza scolastica e considerate anche le centinaia di interventi fatti negli istituti, non penso si possa proprio dire che l’amministrazione di Montelupo sottovaluta i problemi della scuola.

