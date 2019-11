Massarosa si stringe attorno all'ex sindaco Larini per la morte della madre

L'amministrazione comunale di Massarosa si stringe attorno alla famiglia dell'ex sindaco Fabrizio Larini colpito da un grave lutto. “Siamo vicini a Fabrizio in questo momento difficile: le più sentite condoglianze. L'intera comunità di Massarosa si stringe attorno alla famiglia Larini in un commosso abbraccio”

I funerali della mamma di Fabrizio Larini, Alda Casanova da molti conosciuta come Elvira, si terrano domani (15 novembre) alle ore 15 nella chiesa di Quiesa dove la donna risiedeva.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

