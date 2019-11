Martina a Pozzale: "PD sia partito popolare. Regionali Toscana? Servono tradizione e innovazione"

Lo statuto del Partito Democratico si rinnova e per questo motivo Pozzale accoglie Maurizio Martina. L'ex ministro e segretario PD è stato ospite nella frazione di Empoli e ha parlato delle novità che si prospettano all'interno del partito: "Coinvolgeremo i cittadini democratici che verranno a lavorare con noi. Vogliamo incontrare i cittadini e costruire con loro percorsi di risoluzione dei problemi stando alla loro altezza, la parola chiave è prossimità. Dobbiamo rilanciare la nostra ambizione di partito popolare, quindi saremo un partito di persone. C'è bisogno di un nuovo PD, la destra è pericolosa e alimenta gli scontri anziché risolvere problemi".

Quali sono i cambiamenti per il PD? Martina ha risposto: "Bisogna considerare tutto il territorio e le comunità per quello che sono, dobbiamo ascoltare i bisogni e le domande vere. Adesso cerchiamo di creare una comunità di democratici sempre aperti al confronto anche attraverso l'utilizzo dei social. Abbiamo fatto un investimento forte nei nostri sindaci, una parte fondamentale del PD dipende da loro. I territori sono l'ossatura della nostra presenza nel Paese".

Il 2020 sarà un anno importante per la Toscana. A proposito delle regionali, Martina ha concluso: "Qui il PD ha grandi responsabilità, la Toscana è una regione importante. Alle regionali la sfida è importante, bisogna unire tradizione e innovazione. Nessuno deve rendere ostaggio il territorio e governare pensando a Roma e al proprio futuro anziché a quello della regione. Dimostreremo di essere forti in ragione dell'apertura che riusciremo a generare e coinvolgere. Così si fa ancora una volta leadership in zone che hanno dato tanto. Le energie per lavorare bene ci sono, servono umiltà e determinazione".

