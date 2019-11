Protestava per la decisione di essere stato dimesso dall'ospedale Cisanello di Pisa, molestando i medici: all'arrivo dei carabinieri li ha aggrediti con calci e pugni. Per questo un 57enne lettone senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato arrestato dai militari del Norm. Per il soggetto è scattato l’arresto in flagranza di reato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

