"Montespertoli comune di abitanti idioti", sotto attacco la pagina Wikipedia. Il sindaco prospetta denunce

Il lato positivo dell'enciclopedia virtuale Wikipedia è la possibilità di ogni utente di poter contribuire all'arricchimento delle voci presenti, ognuno portando il proprio apporto culturale che dev'essere convalidato da fonti esistenti e verificabili. Il lato negativo è che utenti non verificati possano modificare a piacimento, spesso in negativo, molte voci, nonostante il controllo serrato dei 'decani' di Wikipedia.

Quest'ultimo caso si sta verificando da alcuni giorni sulla pagina Wikipedia del comune di Montespertoli. Dall'11 novembre infatti sono stati registrati movimenti anomali che puntano a denigrare la città, o forse solo a divertirsi in modo sciocco. Il sindaco Alessio Mugnaini d'altra parte non ci sta e ha annunciato che denuncerà chi ha definito il "comune italiano dove gli abitanti sono uno più idiota dell'altro".

Gli attacchi partono come già detto dall'11 novembre. Guardando nella cronologia un utente segnala che "era presente l'espressione 'bestie' alla voce 'nome degli abitanti". Poi nelle prime righe della pagina, al 13 novembre, si poteva leggere "Montespertoli è un comune italiano di abitanti tutti idioti della città metropolitana di Firenze. Montespertoli è il comune italiano con il quoziente intellettivo medio più basso". Qualche 'patriota' invece ha voluto ribadire "I montespertoli sono i meglio di tutti". Ancora più in basso invece continuano le offese: "Tuttora sono molti gli idioti fiorentini che vengono ad abitare in questa cittadini". Pare di vedere più un gioco per ragazzini annoiati nel web piuttosto che un vero attacco hacker, ma se il primo cittadino andrà avanti con i controlli annunciati, saranno le forze dell'ordine a deciderlo.

Elia Billero

