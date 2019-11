Il Natale di Castelfiorentino con tanti divertimenti per bambini e il Trenino per tutti

Tra una settimana Castelfiorentino si immergerà nell’atmosfera del magico Natale. Fervono i preparativi per un avvio scoppiettante di “Natale a Castelfiorentino”, nutrito calendario di eventi che a partire da venerdì 22 novembre animeranno il centro storico e il centro commerciale naturale attraverso iniziative a “tema” e per tutte le età, dai giovani ai giovanissimi, dagli adulti ai bambini. In Piazza Gramsci stanno già montando la pista di pattinaggio su ghiaccio, che ha riscosso grande successo lo scorso anno (apertura sabato 23), ma sono in serbo parecchie novità, che contribuiranno a rendere tutto il centro storico particolarmente suggestivo.

Il programma di “Natale a Castelfiorentino” è stato illustrato questa mattina in Piazza Gramsci (presso il Caffè del Teatro) dal Sindaco, Alessio Falorni, dall’Assessore al Commercio, Simone Bruchi, dal presidente dell’associazione del CCN “Tre Piazze”, Pier Riccardo Olivari, e da Gianluca D’Alessio (Confesercenti Empolese Valdelsa). Erano presenti anche diversi membri del consiglio dell’associazione dei commercianti, che quest’anno si sono impegnati a fondo per assicurare a tutto il periodo natalizio non solo numerose attrazioni, ma anche una degna cornice.

Fra le novità di questa edizione spicca, in modo particolare, il “Trenino” natalizio, che sull’esempio delle grandi città sarà in funzione tutti i giorni fino all’Epifania (orario 9-13/16-20) tramite corse no-stop che percorreranno la parte alta e bassa del centro. Il “trenino”, che ha una capienza di 36 posti e una carrozza munita di pedana mobile (dunque adibita al trasporto di persone diversamente abili) partirà ogni venti minuti circa da piazza delle Poste (piazza Berlinguer, stazione 1 “Polo Nord”) e seguirà questo itinerario: via Masini (stazione 2 “Stella cometa”), Piazza del popolo (stazione 3 “La via dei Presepi”), piazza Kennedy (stazione 4 “Frutta candita”), corso Matteotti e via Garibaldi (stazione 5 “Pacco regalo”), piazza Cavour (stazione 6 “La befana”), piazza Gramsci (stazione 7 “Freddo polare”). Costo 1 euro valido per tutte le corse al mattino, 2 euro per tutte le corse del pomeriggio. Il “Trenino” farà un viaggio inaugurale alle ore 20.00 di venerdì 22 novembre, con a bordo tutti i commercianti del centro storico per salutare l’avvio del programma natalizio.

In piazza Gramsci, da sabato 23, apertura come dicevamo della pista di pattinaggio su ghiaccio (dimensioni: venticinque metri per dodici) e tante attrazioni i bambini: una giostra con i cavalli, una giostra lagunare baby, il gioco della pesca e in più (rispetto allo scorso anno) i mitici “salti” con i tappeti elastici. Queste attrazioni saranno posizionate in modo permanente e saranno quindi aperte tutti i giorni. Ogni fine settimana, inoltre (in particolare la domenica) l’apertura dei negozi sarà accompagnata da spettacoli itineranti lungo le vie del centro. Domenica 8 dicembre apertura straordinaria al pubblico (visite gratuite) del Teatro del Popolo, uno dei teatri storici più importanti della Toscana. L’atmosfera natalizia sarà poi assicurata dalle Luminarie e – novità di quest’anno – da ben centocinquanta alberi di Natale che andranno ulteriormente a impreziosire le vie del centro (compreso il ponte principale sull’Elsa), ciascuno dotato di ben cinquecento lucine a Led. Ma non è finita. Quest’anno ricorre infatti il decennale della “Via dei Presepi”, e i promotori della manifestazione hanno in serbo qualcosa di speciale. Per il momento, sappiamo che (oltre ai presepi) ci saranno alcune video installazioni e proiezioni luminose, sia nella parte alta che in quella bassa del centro.

“Ogni anno il Natale a Castelfiorentino diventa sempre più ricco – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – perché la sua magia si rinnova attraverso le novità che si affiancano ad alcune preziose conferme. Fra queste ultime, la pista di pattinaggio, sperimentata con successo lo scorso anno, circondata da tante attrazioni per i bambini (in più rispetto al 2018) e poi la novità del “trenino” natalizio, che porta l’atmosfera quotidiana del Natale nel centro storico, anche nella parte alta, rendendo il Natale fruibile e accessibile a tutti, anche alle persone con ridotta mobilità motoria. Infine, tanti spettacoli itineranti per far sì che ogni domenica sia sempre diversa dall’altra. Ringrazio l’Associazione “Tre Piazze”, come sempre impegnata al massimo nell’organizzazione del programma, e tutti i commercianti e gli sponsor che a vario titolo hanno concorso alla sua realizzazione, anche per quanto riguarda l’allestimento scenografico con le luminarie e gli alberi natalizi che renderanno il nostro centro più bello”.

“E’ per noi una grande gioia – sottolinea il presidente dell’associazione del CCN “Tre Piazze”, Pier Riccardo Olivari – presentare questo programma, che rappresenta il punto di arrivo di un lavoro avviato tre mesi fa e per il quale siamo veramente soddisfatti. Ci è piaciuto puntare quest’anno sul “trenino”, perché è non solo un mezzo di grande impatto visivo, ma anche perché si propone di unire le due “anime” del nostro centro, la parte bassa e più vocata al commercio con quella alta più legata alle radici storiche del nostro territorio. Grazie ad esso, anche le persone anziane o con problemi motori, potranno muoversi agevolmente per le vie del centro storico basso e raggiungere nella parte alta “La via dei Presepi”. Ringrazio tutti i commercianti dell’associazione, che si sono dedicati all’organizzazione delle varie iniziative, e gli sponsor, davvero numerosi”.

La Pista di Pattinaggio su ghiaccio sarà aperta tutti i giorni nel seguente orario: fino al 13 dicembre, dal lunedì al giovedì ore 15.00-24.00, dal venerdì alla domenica 10.00-13.00 e 15.00-24.00; dopo il 13 dicembre apertura tutti i giorni dal lunedì alla domenica ore 10.00-13.00 e 15.00-24.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

