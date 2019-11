No ai senatori a vita, raccolta firme FdI a Serravalle

Inizia ufficialmente nel Comune di Serravalle Pistoiese la raccolta firme di Fratelli d'Italia a sostegno delle 4 proposte di legge di iniziativa popolare, avanzate dal nostro partito, che prevedono: l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; l'abolizione dei senatori a vita; l’introduzione di un tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Queste iniziative si rendono necessarie per compiere un passo nella direzione della modernizzazione delle nostre Istituzioni. Mentre Pd e M5Stelle fanno di tutto per non rimandare gli italiani alle urne, noi chiediamo che il popolo sia sovrano nella scelta del capo dello Stato. I senatori a vita, essendo figure superate, legate ad un’epoca ormai passata- spesso anche funzionali agli inciuci e agli accordi di governo- non hanno più alcun senso e ragione di esistere. Vogliamo mettere un limite alle tasse dei cittadini, che deve essere fissato nel testo della Costituzione. Nessuna direttiva europea deve essere accettata se dannosa o controproducente per l’Italia, le cui leggi e le cui regole vengono prima di quelle imposte da Bruxelles.

Invitiamo i cittadini di Serravalle a firmare le petizioni di Fratelli d'Italia. Sarà possibile farlo domenica 17 novembre presso il banchino allestito in Piazza Vittorio Veneto a Casalguidi, dalle ore 10 alle ore 12.30. Per firmare è necessario esibire un documento di identità valido. Chi fosse impedito, può comunque firmare a sostegno delle proposte di legge recandosi presso la sede del Comune a Serravalle capoluogo o presso il Palazzo Comunale di Casalguidi secondo l'orario di apertura degli uffici.

Saranno allestiti anche altri banchini su tutto il territorio comunale secondo un calendario che renderemo pubblico prossimamente.

FdI Serravalle Pistoiese

